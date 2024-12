Dramma a Roma, ragazzo di 19 anni investito sulla Tiburtina: è gravissimo

Roma – Dramma nella serata di ieri, 4 dicembre 2024: un ragazzo di 19 anni è stato investito su Via Tiburtina. Al momento è in gravissime condizioni: ecco una prima ricostruzione di quanto successo.

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, nella serata di ieri, intorno alle 21:30, un ragazzo di 19 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava via Tiburtina.

Il giovane sarebbe ora in pericolo di vita; la donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche le Forze dell’Ordine che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

