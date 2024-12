Roma, in corso operazioni di controllo straordinario al Quarticciolo

Sono in corso controlli a tappeto nella zona del Quarticciolo, periferia a est della Capitale. In campo circa 300 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), del V Gruppo Prenestino e Casilino e di altri Gruppi territoriali a supporto, impegnati nelle operazioni, che stanno interessando tutto il quadrante compreso tra la via Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Casilina.

In atto verifiche anche all’interno di alcuni alloggi occupati abusivamente.

Sul posto presenti anche unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, oltre a personale Ater.

Potrebbero seguire aggiornamenti.