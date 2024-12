Colleferro – Nel giorno della celebrazione della Patrona della città, Santa Barbara, nella mattinata di oggi, 4 dicembre 2024, è stata riaperta via Romana: un evento storico, come sottolineato durante la cerimonia di riapertura.

Ecco nel dettaglio come è andata e le dichiarazioni dei presenti, con annessa galleria fotografica alla fine dell’articolo.

Colleferro, riaperta Via Romana. Sanna: “In molti hanno detto che questo era un sogno di tanti colleferrini”

“Un evento storico, un sogno di tanti colleferrini“: la riapertura di Via Romana, che unisce il cuore di Colleferro al quartiere dello Scalo, è stato descritto così dal primo cittadino, Pierluigi Sanna. La cerimonia di apertura si è tenuta questa mattina, alle ore 9:00: una data simbolica per l’intera città di Colleferro, che celebra oggi la sua Patrona, Santa Barbara.

Via Romana, come è stato sottolineato nel corso degli interventi, sarà una strada smart: saranno installate delle telecamere, delle quali si occuperà una start-up al fine di monitorare i dati del traffico e garantire una migliore viabilità cittadina.

La riapertura della strada è stata introdotta dall’intervento di Francesco Guadagno, Assessore alle Infrastratture; dopo di lui ha preso la parola Francesca Lillo, Amministratrice Delegata di Secosvim, e Pierluigi Sanna, il Sindaco di Colleferro. Prima del tradizionale taglio del nastro, il primo cittadino e l’amministratrice delegata hanno provveduto a firmare l’atto convenzionale. Infine, si è tenenuta la consueta benedizione e l’omaggio al Cippo.

Le dichiarazioni

“Oggi è una giornata importante per la nostra comunità, sotto tanti aspetti“, sottolinea all’inizio l’assessore Guadagno che, nel corso della sua dichiarazione, aggiunge: “Con la riapertura di Via Romana abbiamo l’ambizione di decongestionare il traffico in punti strategici”.

“Questa strada ha una storia molto antica […]: ancora oggi la Via Romana separa in due lo stabilimento […]. Noi coabiteremo, coabiterà l’uso per raggiungere i reparti industriali e coabiterà l’uso civile, nel rispetto della sicurezza”, ha dichiarato Francesca Lillo, Amministratrice Delegata di Secosvim.

Nel ripercorrere la storia della strada, il sindaco Sanna conclude sottolineando che con la riapertura di Via Romana la città di Colleferro viene riunita: il quartiere dello Scalo, “la genesi della comunità“, diventa così più facilmente raggiungibile, azzerando quindi l’esistenza di un centro e di una periferia.

