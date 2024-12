Santa Barbara e Colleferro: approfondimento sulla Patrona della città

Colleferro – Il 4 dicembre torna l’appuntamento con i festeggiamenti per la Patrona della città, Santa Barbara: ma chi era e cosa sappiamo di lei? Vediamo insieme più nel dettaglio la biografia della Santa, giuntaci grazie vari scritti agiografici, ritenuti più o meno attendibili.

Santa Barbara: chi era? I racconti agiografici

Una versione abbastanza comune della biografia della Santa colloca la nascita di Barbara nel terzo secolo d.C., in Asia Minore. Successivamente, la giovane si trasferisce con la famiglia nel territorio attualmente compreso nella provincia di Rieti. Il padre, Dioscuro, per allontanarla il più possibile da eventuali corteggiatori, la rinchiude in una torre.

Barbara, vedendo che la costruzione della sua prigione aveva solo due finestre, chiede ai costruttori di aggiungere una terza finestra, così da omaggiare la Trinità. Vedendo la modifica nella torre, il padre comprende la conversione della figlia e la denuncia alla magistratura romana: la giovane viene così condannata alla pena capitale, la decapitazione, che però dovrà avvenire dopo due giorni di torture feroci.

Inoltre, viene sentenziato che sia proprio il padre a decapitare la figlia. Barbara viene quindi torturata tramite la flagellazione e il fuoco; le vengono asportate le mammelle e, infine, viene decapitata: è proprio il 4 dicembre, del 306 d.C..

Il padre, dopo aver decapitato la figlia, viene colpito da un fulmine: è la punizione celeste per il suo atroce gesto. Insieme a Barbara, viene giustiziata anche Giuliana, amica della giovane come lei convertita al Cristianesimo.

Barbara, martire e Santa, venerata dalla Chiesa cattolica e ortodossa: protettrice dei minatori e dei Vigili del Fuoco

Barbara viene riconosciuta come martire e santa, venerata sia dalla Chiesa Cattolica sia dalla Chiesa ortodossa.

In realtà, i dati certi sulla sua vita sono molto pochi: la sua fugura è diventata famosa soprattutto per merito della cosiddetta Legenda Aurea.

Ritenuta protettrice contro le morti violente e improvvise e contro i fulmini, Santa Barbara viene celebrata il 4 dicembre. Gli esplosivi e i luoghi in cui sono conservati vengono chiamati “santabarbara”, proprio in suo onore.

Santa Barbara è la patrona dei minatori, ma viene venerata anche dai Vigili del Fuoco.

In foto la Chiesa di Santa Barbara a Colleferro