Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Libera – S1E5 – Dura lex sed lex

22:30 Libera – S1E6 – Abundans cautela non nocet

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:55 Sanremo Giovani 2024 – Quarta Puntata

01:04 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Mattia Abbate

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Speciale Un Giorno in Pretura – Giulia

23:04 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – Endless love

21:36 Endless Love – PrimaTv

23:27 Segreti di famiglia – PrimaTv

00:14 Tg5

00:59 Striscia la notizia –

Italia 1

20:20 Coppa Italia live-, 15

20:55 Milan – Sassuolo

23:01 Coppa Italia live-, 16

23:52 2 single a nozze – Wedding Crashers

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Un magico Natale

23:35 Merry Christmas in Love 1

01:50 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:22 THE BIG BANG THEORY

21:13 From Paris With Love

23:05 Kong: Skull Island

Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.15

21:19 Antlers – Spirito insaziabile

23:00 Wonderland

23:39 The Menu

01:19 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 I Cowboys

23:46 La legge del fucile

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E4

21:14 Contrattempo

22:58 Roberto

23:08 Stanza 5

23:25 Franco Battiato in tournée

00:36 They All Came Out To Montreux – Parte 2

Rai Movie

21:10 The Last Witch Hunter

23:05 Bombshell – La voce dello scandalo

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Bleed – Più forte del destino

Rai Premium

20:30 Come una madre – S1E6

21:20 La marcia nuziale – Paragoni con il passato

22:50 La calza magica

00:25 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:25 Lucia y el sexo

01:40 Amori liberi da tabù

Twentyseven

21:12 Ritorno al futuro II

23:11 I Goonies

01:12 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Tutto ciò che voglio

22:50 Dipinto di blu

00:15 Retroscena

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:36 C’e’ post@ per te

23:49 Grande Fratello

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:00 Tiramisu’

22:49 E’ nata una star?

00:37 L’ amico del cuore

Focus

20:25 I grandi miti dell’umanità- Misteri e rivelazioni – PrimaTv

21:27 Oceani: Creature bizzarre

22:17 Meraviglie del Pacifico

23:18 Megalopoli dell’antichita’ – Cartagine, Troia, Persepoli

00:25 Le grandi battaglie di Roma

01:25 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:10 Capitaine Marleau

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:03 The Mentalist

21:02 FBI: Most Wanted

22:46 Law & Order: Organized Crime

23:28 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:02 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:33 One Piece

01:42 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Marinetti e il futurismo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Hanns Eisler il Karl Marx della musica

21:10 Che magnifica impresa – Mare Nostrum

21:55 Il racconto della TV: gennaio – aprile 1964

22:50 Cari Amici vicini e Lontani pt 9

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio