Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E7 – Il ritorno

22:35 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E8 – L’indagine

23:35 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Raiduo con Ale e Franz

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Vincenzo Bordo

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarta Repubblica

00:56 The Equalizer

01:49 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:31 Grande Fratello

01:34 Tg5

Italia 1

20:40 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 Attacco al potere: Paris Has Fallen – PrimaTv

22:21 Attacco al potere: paris has fallen – PrimaTv

23:14 Cold Case – Delitti irrisolti

00:05 Sport Mediaset Monday Night

00:39 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 La7 Doc

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Little Big Italy

01:05 Don’t Forget the Lyrics

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:11 Kong: Skull Island

23:22 Vendetta

01:17 Supergirl

Rai 4

20:34 Criminal Minds VIII ep.14

21:22 Seal Team VII ep.1

22:06 Seal Team VII ep.2

22:57 The Predator

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Vi presento Joe Black

00:42 Note di cinema

00:55 Le miniere di re Salomone

Rai 5

20:46 Visioni – Il Trentino del FAI

21:15 Ti mangio il cuore

23:09 Sciarada Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è: L’altra Roma di Pier Paolo Pasolini

00:03 Pino Daniele Live

00:30 They All Came Out To Montreux – Parte 1

01:24 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Duello all’ultimo sangue

22:40 Per un pugno di dollari

00:25 Dimensione terrore

Rai Premium

20:30 Come una madre – S1E4

21:20 La giostra dell’amore

23:00 Hotel Portofino – S2E5 – Sotterfugi

00:00 Hotel Portofino – S2E6 – Addii

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Act of Valor

23:25 Sugar Babies – Amori a contratto

00:25 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Twentyseven

21:16 I Goonies

23:20 Un amore all’altezza

01:06 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 In principio era

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:38 Molto forte, incredibilmente vicino

00:06 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Ma che bella sorpresa

22:47 Vi racconto

22:53 Il signor Quindicipalle

00:58 A ruota libera

Focus

20:30 I grandi miti dell’umanità – misteri e rivelazioni – PrimaTv

21:28 Alieni: I casi riaperti – PrimaTv

22:26 La vera storia del segnale wow

00:19 Nel regno dei fatti – storia di Enrico Fermi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:08 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:49 Law & Order: Organized Crime

00:24 Poirot: Il pericolo senza nome

02:08 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:29 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

23:34 THE BIG BANG THEORY

01:47 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane. Jacques-Louis David. L’incoronazione di Napoleone pt.3

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’incoronazione di Napoleone – 02/12/2024

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – La memoria del ferro

22:05 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 1 – Venti di guerra

23:15 Nel secolo breve – Enrico Fermi, una vita atomica

00:45 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio