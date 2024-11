Alle 21:00 circa di ieri, 29 novembre 2024, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sora, nel corso di un posto di controllo effettuato presso la locale uscita della superstrada, ha fermato una Fiat Panda il cui conducente, un 38enne residente a Gallinaro, era conosciuto dai militari operanti per violazioni commesse in materia di sostanze stupefacenti.

Sora, fermato e trovato con la droga: arrestato un 38enne. I dettagli sull’intervento dei Carabinieri

Il successivo controllo del veicolo ha portato al rinvenimento di “hashish” per circa 1 grammo, pertanto i militari hanno deciso di effettuare accertamenti più approfonditi, coadiuvati da ulteriori pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Alvito, Casalvieri e San Donato Val di Comino.

All’esito degli stessi, indosso all’uomo sono stati rinvenuti circa 30 grammi complessivi fra “cocaina”, “eroina”, “crack” e “hashish”, tutti occultati in apposite tasche ricavate negli indumenti, mentre nella sua abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi di stupefacente.

Al termine delle operazioni il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto e ristretto presso l’abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.