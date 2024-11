Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato di Frosinone ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino della provincia per il reato di estorsione.

Sora, arrestato un uomo per estorsione: la vittima trova il coraggio di denunciare il suo aguzzino, interviene la Polizia di Stato

La parte offesa, esasperata dalle incalzanti richieste di denaro e minacce da parte del reo, dopo aver assecondato in diverse circostanze le stesse, trovava, infine, il coraggio di denunciare il suo aguzzino alle Forze dell’Ordine.

Pertanto, gli operatori della Squadra Mobile della Questura, congiuntamente al personale del Commissariato di P.S. “Sora” sviluppavano una tempestiva attività d’indagine volta all’individuazione dell’autore del reato, permettendo di arrestare in flagranza di reato l’estorsore, già noto agli stessi per plurimi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, quest’ultimo veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.