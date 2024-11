Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S14E6 – L’ultima consegna

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in famiglia – Il caso Poggi

23:10 Codice Karim

01:00 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Dario Cherici

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:58 Elizabeth – The Golden Age

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:32 Riassunto – endless love

21:34 Endless Love – PrimaTv

23:30 Anticipazione – Endless love

23:33 Segreti di famiglia – PrimaTv

00:18 X-Style

Italia 1

20:08 NCIS – Unità Anticrimine

21:45 Le iene presentano La Cura tutto quello che devi sapere per stare meglio

01:27 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:09 Transformers 3

00:13 L’ultimo dei Templari

Rai 4

20:37 Criminal Minds VIII ep.12

21:23 12 Soldiers

23:31 7500

01:02 Anica appuntamento al cinema

01:05 Criminal Minds VIII ep.12

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Facile preda

23:10 Arma letale

01:20 I giganti del mare

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E2

21:14 Muti Prova Nabucco – E7

22:10 Muti Prova Nabucco – E8

23:06 Fabrizio de André in tournée

23:58 They All Came Out To Montreux – Parte 3

00:48 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

Rai Movie

21:10 Bombshell – La voce dello scandalo

23:00 I cannoni di Navarone

01:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Cuori – S2E12 – Niente è impossibile

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 23/11/2024

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 The Asian Connection

23:20 Contract to kill

01:10 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

Twentyseven

21:23 Intrigo internazionale

00:08 Sei giorni, sette notti

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La stessa luna

23:05 Guerra e Pace

23:30 Il sapore della libertà

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Tutti dicono I Love You

23:25 La dea dell’amore

01:20 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:15 Uomini e donne

21:40 The Ride – Storia di un campione

23:37 Windstorm – Contro ogni regola

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Crack Addicts: la dottoressa scrocchiaossa

22:30 Disastri di bellezza

Cine34

21:06 Don Camillo Monsignore ma non troppo

23:24 Din Don – Un paese in due

01:16 Napoli velata

Focus

20:29 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:25 Nel regno dei fatti – storia di Enrico Fermi

22:30 Freedom oltre il confine – Focus

01:03 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

21:53 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:23 Due uomini e 1/2

21:15 Guardians of the Tomb

23:20 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2

DMAX

21:20 Predatori di gemme

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Eco di donne combattenti. Contessa Maffei pt.4

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Operazione Sunrise la resa tedesca in Italia – 28/11/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1191: l’assedio di Acri

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.2 La Repubblica dei pirati

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza L’atleta conteso

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eco di donne combattenti. Franca Viola pt.5

Mediaset Extra

21:13 Grande Fratello (in diretta)

