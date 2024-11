Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E5 – La frattura

22:40 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E6 – L’imbroglio

23:40 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Raiduo con Ale e Franz

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Francesco Giannelli Savastano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:30 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:56 The Equalizer

01:51 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 La talpa

01:29 Tg5

Italia 1

20:02 NCIS – Unità Anticrimine

21:38 La furia dei Titani

23:36 Sport Mediaset Monday Night

00:11 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 La7 Doc

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Little Big Italy

01:05 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:11 Oldboy

23:17 Die Hard – Vivere o morire

01:44 Dc’s Legends Of Tomorrow

Rai 4

20:39 Criminal Minds VIII ep.9

21:25 Prospect

23:05 Predator

00:56 Anica appuntamento al cinema

00:59 Criminal Minds VIII ep.9

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:13 Il diritto di opporsi

00:00 Il postino suona sempre due volte

02:15 Note di cinema

Rai 5

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E3 – Luxor

21:15 Parlami di Lucy

22:38 Sciarada – Il circolo delle parole: Gabriele D’Annunzio. Il libro di pietre vive

23:42 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

00:36 Johnny Clegg – The White Zulu

Rai Movie

21:10 El Verdugo

23:05 Rio Conchos

01:00 Free State of Jones

Rai Premium

20:20 Cuori – S2E6 – L’ora della verità

21:20 Principessa in incognito

22:45 Hotel Portofino – S2E3 – Ritrovarsi

23:40 Hotel Portofino – S2E4 – Contorsioni

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Red 2

23:30 Scusa ma mi piace troppo

00:30 Whore Like Me: a corpi rubati

Twentyseven

21:20 The River Wild – Il fiume della paura

23:32 Shrek e vissero felici e contenti

01:06 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 David e Betsabea

23:15 Santa subito

00:35 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 La casa sul lago del tempo

23:44 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:35 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:08 Con tutto il cuore

23:01 Vi racconto

23:09 L’anatra all’arancia

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:27 Alieni: I casi riaperti – PrimaTv

23:23 Salvate il Titan! – Cronaca di una morte annunciata

00:32 Boeing: la serie noire

01:40 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:06 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:56 Law & Order: Special Victims Unit

23:45 Law & Order: Organized Crime

00:31 Poirot

Italia 2

20:29 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

22:31 My Hero Academia – PrimaTv

00:01 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Pillole Argo La storia di Marianna de Leyla e di tante ragazze costrette a prendere i voti

20:10 Eco di donne combattenti. Le sorelle Mirabal pt.1

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – La nascita dei Centri Antiviolenza – 25/11/2024

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza L’atleta conteso

22:05 a.C.d.C. Medioevo da non credere

22:55 Nel secolo breve – Indira Gandhi. La donna di acciaio

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

00:50 Eventi Pillole Serri. Elina Chauvet e Susana Chavez

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

