Nella notte tra sabato 23 e domenica 24, una banda di ladri ha rubato cavi di rame da un impianto fotovoltaico di Piedimonte San Germano, provocando all’impresa un danno rilevante, ancora in corso di valutazione.

Piedimonte San Germano, rubano cavi da un impianto fotovoltaico: ladri in fuga, ecco cosa è successo

Al momento di allontanarsi con il bottino caricato su un furgone bianco, i malviventi si sono imbattuti in due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cassino che si sono poste al loro inseguimento durato alcuni chilometri. I malviventi hanno poi abbandonato il furgone in corsa con l’intera refurtiva, fuggendo a piedi nelle campagne circostanti, sottraendosi così alla cattura.

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cassino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Piedimonte San Germano, appuravano che il Fiat Ducato, in circolazione con una targa non propria, era stato denunciato rubato dal proprietario nello scorso mese di luglio ai Carabinieri di Castel di Sangro (AQ). Il veicolo e la refurtiva sono stati restituiti ai proprietari.

Prosegue l’impegno di uomini e donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, sia per contrastare i reati contro il patrimonio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.