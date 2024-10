Continua l’attività di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Piedimonte San Germano, detiene droga in casa: arrestato un giovane incensurato

Nel quadro di specifici servizi, che hanno interessato tutto il territorio di competenza, i militari della Stazione di Aquino (Fr), supportati da unità cinofile di Roma Santa Maria Galeria e coadiuvati dai colleghi della dipendente Aliquota Operativa e della Stazione di Piedimonte San Germano, hanno tratto in arresto, a seguito di una perquisizione domiciliare, un 27enne incensurato residente a Piedimonte San Germano, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, dopo una minuziosa attività info-investigativa ed una serie di verifiche, hanno individuato l’abitazione del giovane, all’interno della quale hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e materiale per la coltivazione ed il confezionamento dello stupefacente.

Più precisamente, sono state trovati circa 300 grammi tra “marijuana” e “hashish”, nr. 2 lampade da coltivazione a led e tutto l’occorrente per pesare e confezionare la sostanza da mettere sul mercato. Lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio mentre il giovane, su disposizione dell’A.G. di Cassino, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere sentito dal giudice.

Controlli del genere saranno ulteriormente intensificati, così come disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, particolarmente attento nel porre un argine al dilagante fenomeno.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura pre-cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.