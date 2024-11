Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Noi e…

00:00 Porta a Porta

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stucky – S1E4 – Un’altra vita

22:35 The Bad Guy – S1E4 – La natura non si ferma

23:30 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Pietro Literio

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6573

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:58 Prigioniera del passato

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 This is me

00:31 Tg5

01:17 Striscia la notizia

Italia 1

20:04 N.C.I.S – Unità Anticrimine

21:39 xXx – Il ritorno di Xander Cage

23:49 Renegades: Commando d’assalto

01:53 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 La7 Doc

00:40 Tg La7

00:50 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:20 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 La Corrida

00:40 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:12 Viaggio al centro della Terra

23:04 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

01:12 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:36 Criminal Minds VIII ep.6

21:24 Piove

22:59 Fargo S5E1 La tragedia dei beni comuni

23:54 Fargo S5E2 Prove e tribolazioni

00:44 Criminal Minds VIII ep.6

01:28 Narcos: Mexico S3E3 Los Juniors

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 Caccia a Ottobre Rosso

00:01 Scuola di cult

00:18 The Life of David Gale

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E4

21:15 La fanciulla del west (Teatro San Carlo)

23:40 Ricordi pucciniani

00:19 Genesis – When In Rome

01:48 Rai News Notte

Rai Movie

21:08 Un sacchetto di biglie

23:05 Movie Mag

23:30 Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

01:40 Io che amo solo te

Rai Premium

20:25 Cuori – S1E16 – Fino all’ultimo respiro

21:20 La calza magica

22:55 Una principessa a Natale

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Terremoto 10.0

23:05 Dolce…calda Lisa

00:35 La monaca del peccato

Twentyseven

21:19 My Spy

23:18 Hitch – Lui si’ che capisce le donne

01:26 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:55 The Farewell – Una bugia buona

00:35 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 The Resident

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 Il Presidente – Una storia d’amore

23:57 Grande Fratello

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Grandi Magazzini

00:20 Bellifreschi

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:27 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

22:24 I misteri dei giganti

23:41 Ramses: Storia di un grande re

00:40 I geroglifici segreti delle piramidi

01:43 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Astrid et Raphaelle

01:30 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Hamburg distretto 21

22:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:50 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:16 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1

23:36 THE BIG BANG THEORY

01:49 I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya – The Lost Canvas

DMAX

21:20 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Paola Lombroso dalla parte dei bambini

21:10 Cari amici vicini e lontani pt.8

22:15 Fuori dal fango

23:40 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Costantinopoli. L’assedio – 14/11/2024

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente – Paola Lombroso dalla parte dei bambini

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio