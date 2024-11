Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Libera – S1E1 – In claris non fit interpretatio

22:30 Libera – S1E2 – Homo faber fortunae suae

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:35 Sanremo Giovani 2024

00:44 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Giovanni Neri

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6572

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio

23:30 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 E’ sempre Cartabianca

00:57 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:24 Tg5

Italia 1

20:08 N.C.I.S – Unità Anticrimine

20:58 NCIS – Unità Anticrimine

21:48 Big Game – Caccia al Presidente

23:39 From Paris With Love

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Comedy Match

23:30 Fuori dai margini

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:14 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

23:31 Romeo deve morire

01:47 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds VIII ep.5

21:22 Emergency Declaration

23:49 Wonderland

00:22 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 El Dorado

23:54 Cavalca vaquero!

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E3

21:15 Il mio profilo migliore

22:55 Albertine Where Are You?

23:16 David Bowie: Ziggy Stardust

00:47 Johnny Clegg – The White Zulu

Rai Movie

21:10 Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

23:10 Doppia colpa

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Cuori – S1E14 – Il paziente zero

21:20 La marcia nuziale – Il resort dell’amore

22:50 Un Natale molto bizzarro

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:15 Summertime – La belle saison

Twentyseven

21:19 Hitch – Lui si’ che capisce le donne

23:36 Corsari

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Fiore di cactus

23:00 Retroscena

23:40 Yuli – Danza e libertà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 Something borrowed – L’amore non ha regole

23:53 The Royal Saga – PrimaTv

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:06 Tu la conosci Claudia?

23:03 Cose da pazzi

Focus

20:37 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà

21:27 Santuari della natura

22:25 Wild Patagonia

23:39 La prima battaglia dell’umanità

01:27 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:30 I Pennac – Indagini in famiglia

01:40 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 FBI: Most Wanted

22:54 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:23 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:35 One Piece

00:41 My Hero Academia

DMAX

21:20 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Le serie di RaiCultura.it Storia in breve: Le donne e il fascismo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rodolfo Valentino l’uomo che sedusse l’America

21:10 Nel secolo breve – Indira Gandhi. La donna di acciaio

22:40 Storie contemporanee – Il movimento per la casa a Roma

23:10 Cari amici vicini e lontani pt7

00:15 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

