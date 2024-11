Roma Sud – Chiusa per due notti la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/GRA: ecco tutti i dettagli e le info.

Roma Sud, chiusa per due notti la stazione di Monteporzio Catone: ecco tutti i dettagli e le info

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire l’istallazione di un cantiere per attività di ripristino da incendio della scarpata, nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.

