In poche ore, in due distinti interventi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno denunciato 4 persone gravemente indiziate del reato di rapina commesso ai danni di rider.

Roma, continue rapine a rider: denunciate quattro persone in poche ore. Gli interventi dei Carabinieri

In serata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in piazza San Giovanni Battista de La Salle, quartiere Aurelio, dove un cittadino pakistano di 21 anni mentre attendeva di ritirare un ordine all’esterno di un noto fast food è stato avvicinato da tre persone che, mediante minaccia di un coltello, hanno intimato di consegnare la bicicletta elettrica. La reazione della vittima avrebbe innescato una colluttazione e il tentativo di fuga dei tre che sono però stati rintracciati e bloccati dai Carabinieri. Si tratta di tre cittadini tunisini, di 16, 21 e 27 anni, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Il coltello è stato sequestrato.

Qualche ora più tardi, nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca sono intervenuti in via Carlo Labruzzi dove un 42enne del Pakistan ha denunciato che, poco prima, giunto presso un’abitazione per effettuare la consegna di un ordine, richiesto tramite un’APP di delivery, sarebbe stato minacciato da due persone che dovevano ritirare la cena acquistata e che, mediante minaccia di un coltello e una pistola, si sarebbero fatte consegnare 110 euro in contanti e gli altri plichi, contenenti gli ordini da dover consegnare a terzi clienti.

I Carabinieri, giunti nell’abitazione indicata dalla vittima, hanno trovato solo un 16enne romano e, ad esito di perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ad aria compressa, un coltello, lo smartphone utilizzato per richiedere l’ordine e parte del denaro contante.

Il minorenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca proseguono per risalire all’identità del complice, allontanatosi prima del loro intervento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.