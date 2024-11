Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando

Provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO),

stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone (di cui 7 in carcere, 12 agli

arresti domiciliari e 6 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) indagate, tra l’altro, per emissione di

fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili, riciclaggio, autoriciclaggio,

indebita percezione di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori.

Roma. Frodi finanziarie e autoriciclaggio a favore di una ‘ndrina: nei guai 25 persone

Tutte le ipotesi delittuose contestate sarebbero state commesse per agevolare l’associazione di stampo ‘ndranghetistico promossa dalla cosca di Marina di Gioiosa Jonica (RC).

Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo dei beni costituenti il profitto dei reati (quantificato in

circa 7 milioni di euro) nei confronti di 5 società di capitali e 17 persone fisiche.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dalla

D.D.A. ed eseguite dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (G.I.C.O.), nel cui ambito sono

stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati e, in particolare, di taluni imprenditori attivi

nella Capitale nella commercializzazione di prodotti petroliferi (carburante per autoveicoli).

In particolare, il clan avrebbe operato attraverso una pluralità di imprese affidate a soggetti prestanome, allo

scopo di realizzare le cc.dd. “frodi carosello” all’IVA. I proventi derivanti dall’evasione fiscale venivano poi

reinvestiti nel medesimo settore economico, mediante l’acquisizione di ulteriori distributori e depositi

commerciali di carburanti.

È doveroso sottolineare che le misure cautelari sono state disposte nell’ambito della fase delle indagini

preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione

di non colpevolezza degli indagati.

Foto di repertorio