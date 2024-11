Roma – principio di incendio su un bus della linea 504: il comunicato stampa inviato da Atac.

Roma, principio di incendio su bus Atac: ecco cosa è successo

Mentre percorreva via Archiginnasio si è sviluppato un principio di incendio su un bus in servizio sulla linea 504.

Non ci sono stati problemi per i passeggeri. ATAC ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti e messo in sicurezza il mezzo.

Il bus era un Mercedes Citaro in servizio da vent’anni in corso di dismissione proprio in questi giorni, nell’ambito del processo di rinnovamento della flotta avviato da ATAC. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio