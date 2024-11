Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

01:10 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 9-1-1 S6E10 – In un lampo

22:10 9-1-1 Lone Star S4E10 – Venduti

23:05 TG2 Storie. I racconti della settimana

23:45 TG2 Mizar

00:11 Meteo 2

00:15 TG2 Cinematinée

00:20 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 W la Rai – Blob

20:15 Nuovi Eroi Young – Sebastiano Guazzeroni

21:05 Sapiens, un solo pianeta – Lo scrigno della Terra

23:25 TG3 Mondo

23:50 TG3 Agenda del Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 Delitti in Barbagia – Processo Cubeddu 1a parte – Un Giorno in Pretura

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Chi trova un amico trova un tesoro

23:52 Debito di sangue

01:54 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:02 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:35 Tu si que vales

01:00 Tg5 Speciale

01:50 Tg5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 I Croods

23:20 I Flintstones

01:08 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 È solo l’inizio

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:05 X Factor

04:05 Lady Killer

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Accordi & Disaccordi

01:30 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:19 THE BIG BANG THEORY

21:14 Duro da uccidere

23:13 Nave fantasma

01:04 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:34 Fire Country S2E10

21:20 Creed – Nato per combattere

23:34 Wake of Death

01:08 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 La giusta causa

23:17 Virus letale

01:47 Femme Fatale

Rai 5

21:14 Questi fantasmi (1962)

23:19 Aus Italien – S1E11 Marcello Panni

00:41 Rock Legends: The Police

01:04 Rock Legends: Talking Heads

Rai Movie

21:10 C’era una volta il crimine

22:55 Ammore e malavita

01:25 Sorry We Missed You

Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Digitare il codice segreto

23:10 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3

00:10 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Dolce…calda Lisa

23:25 Porn Revolution

01:20 Pornorama – I favolosi anni ’90

Twentyseven

20:14 A-Team

21:19 Lo sbirro, il boss e la bionda

23:16 Il segreto del mio successo

01:18 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 La guerra dei bottoni

23:00 Scusa, me lo presti tuo marito?

01:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Non ditelo alla sposa

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia

23:05 Passaporto per la libertà

00:58 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

23:45 Body Bizarre

Cine34

21:15 Cornetti alla crema

23:19 La signora gioca bene a scopa?

01:11 La signora è stata violentata

Focus

20:31 Alieni: I casi riaperti

21:28 Ramses: Storia di un grande re

22:20 L’ enigma di Cleopatra

00:14 Santuari della natura

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Alexandra

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:03 The Mentalist

21:02 Maigret e il chierichetto

23:01 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

20:12 The Goldbergs

21:15 Lo squalo 4 – La vendetta

23:09 Nope

01:44 Chi trova lupin trova un tesoro

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:20 Grandi evasioni della storia

23:15 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Andrea Covotta

20:30 Passato e Presente – Panagulis e la Grecia dei Colonnelli

21:10 La ragazza di Bube

22:55 Una squadra

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

02:05 Grande Fratello (in diretta)

