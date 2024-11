Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Kids 3 – Prima Blind Auditions

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E9 – La ballata di Tom Riley

22:10 N.C.I.S. S21E10 – Reazione a catena

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S3E10 – Tutti per uno

23:35 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Stefano Ungaretti

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6570

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:56 Caccia alla spia – The Enemy Within

01:48 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:36 Il patriarca – seconda stagione – PrimaTv

23:48 Tg5

00:35 7 ore per farti innamorare

02:24 Striscia la notizia

Italia 1

20:07 Navy N.C.I.S. – Unità anticrimine

21:47 Una notte al museo

00:01 La mummia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

01:05 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:13 Nave fantasma

23:10 Transformers

01:47 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.3

21:21 Shock Wave – Ultimatum a Hong Kong

23:29 Quelli che mi vogliono morto

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:15 Wonderland pt.7

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 Cielo di piombo ispettore Callaghan

23:18 Ispettore callaghan: il caso scorpio e’ tuo!

01:21 Lo specchio della vita

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E1

21:15 Opera – Boris Godunov

23:50 Rock Legends: Chuck Berry

00:13 Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live

01:44 Rai News Notte

01:47 Visioni – Dance First 2024

Rai Movie

21:10 Tora! Tora! Tora!

23:40 Moonfall

01:50 Anica – Appuntamento al cinema

01:55 Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libe

Rai Premium

20:25 Cuori – S1E10 – Corto circuito

21:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3

22:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4

23:20 Don Matteo – S14E4 – La luce del mondo

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Summertime – La belle saison

23:15 Un bicchiere di rabbia

00:40 Sex School

Twentyseven

21:17 Il segreto del mio successo

23:26 Assassinio sull’Orient Express

01:51 Miami Vice

03:24 Camera Cafe’

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 The Farewell – Una bugia buona

22:50 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Sognando Beckham

23:35 Febbre a 90°

01:35 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 … e alla fine arriva Polly

23:34 Uomini e donne

00:55 X-Style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:06 Fantozzi

23:10 Italiano medio

01:15 La dottoressa del distretto militare

02:58 Femmina

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:28 La prima battaglia dell’umanità – PrimaTv

23:18 Gods of Egypt

00:19 I Celti: una storia mai raccontata

01:24 Drive Up

01:50 Tg5 start

01:53 E-Planet

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Balthazar

01:30 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:07 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:50 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:12 Due uomini e 1/2

21:15 Nope – PrimaTv

23:54 The Last Exorcism – Liberaci dal male

01:42 I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya – The Lost Canvas

DMAX

21:20 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Airport Security: Spagna

02:20 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie. La Sagrada Familia di Antoni Gaudí

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rosa Luxemburg la rivoluzionaria senza partito

21:10 Le Ragazze – Puntata del 09/10/2020

22:50 Steinbeck e il Vietnam in guerra

23:50 Varie Tv7 – I bambini di Bien Hoa

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Iconologie. Arte e colore di Johannes Itten

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

