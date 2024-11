Due pregiudicati, un trentenne ed un trentacinquenne residenti nella città aeroportuale, hanno rubato generi alimentari in un affollato supermercato in zona Mura dei Francesi.

Ciampino, furto in un supermercato: fermati due pregiudicati

I due soggetti, entrambi noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, erano già attenzionati dal dispositivo di sicurezza condiviso dalla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino e dal Comando della Polizia Locale. Nelle ultime settimane, avevano effettuato nei supermercati della zona furti a ripetizione di modesto impatto economico presumibilmente per attività di ricettazione (indagini ancora in corso).

I due soggetti, che avevano passato le casse con destrezza dissimulando l’acquisto di una bottiglia di birra, venivano fermati all’esterno dell’attività dai militari della Tenenza di Ciampino con il Comandante Nicola Rigo presente sul posto, subito ausiliati dai poliziotti municipali. I due avevano sottratto forme di formaggio, nascoste nello zaino, per un valore di oltre cento euro.

Uno dei due soggetti, nello specifico, risulta tra l’altro già raggiunto da un recente provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per un precedente arresto operato dai militari della Tenenza e dalla Polizia Locale di Ciampino.

L’attività, direttamente coordinata dai Comandanti Nicola Rigo e Roberto Antonelli ha portato alla restituzione della merce sottratta e al deferimento dei responsabili alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.

Fonte: Polizia Locale Ciampino

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.