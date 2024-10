Operazione interforze a Ciampino: sequestro di armi bianche e stupefacenti

Una significativa operazione di ordine pubblico e sicurezza ha portato importanti risultati nella tutela della sicurezza pubblica del territorio di Ciampino.

I risultati dell’operazione interforze

L’intervento, che ha interessato diverse zone strategiche della città – in particolare via Col di Lana, l’area di Valle Copella e via Icaro – ha visto operare in stretta sinergia il Comando della Polizia Locale di Ciampino, la Tenenza dei Carabinieri di Ciampino e i militari della Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo. L’operazione ha permesso di sottrarre dalla circolazione diverse armi bianche (tra cui coltelli e balestre), repliche di armi e sostanze stupefacenti, con un concreto beneficio per la sicurezza della comunità locale.

L’attività operativa, avviata alle prime luci dell’alba e conclusasi nel tardo pomeriggio, è stata coordinata rispettivamente dal Comandante della Polizia Locale Primo Dirigente Roberto ANTONELLI, dal Comandante della Tenenza dei Carabinieri S.Ten. Nicola RIGO e dal Comandante del Nucleo Operativo Ten. Fabrizio ILARDO. Il successo dell’operazione, che ha coperto aree significative del territorio comunale, rappresenta un importante passo avanti nella costante opera di prevenzione e contrasto alle attività criminali che potrebbero minacciare la serenità dei cittadini.

La sinergia dimostrata tra le diverse Forze dell’Ordine testimonia come la collaborazione interforze produce, secondo un modello ormai consolidato, risultati concreti a beneficio di tutta la cittadinanza. La rimozione di materiale pericoloso dalla circolazione contribuisce direttamente a rendere più sicure le strade e i quartieri della nostra città, tutelando in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, come giovani e anziani.

Il Comando della Polizia Locale di Ciampino, la Tenenza dei Carabinieri di Ciampino e la Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo confermano il proprio impegno quotidiano nel garantire standard sempre più elevati di sicurezza urbana. La capillare attività di controllo del territorio, come dimostrato dagli interventi nelle diverse zone della città, continuerà a rappresentare un punto di forza nella strategia di prevenzione e contrasto alle attività illecite, assicurando ai cittadini un ambiente sempre più sicuro e protetto in cui vivere e lavorare.

Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno con determinazione anche nel prossimo periodo, nell’ottica di una sempre maggiore tutela del benessere collettivo e della qualità della vita della comunità ciampinese.

“Esprimo il mio più vivo apprezzamento per l’ennesima brillante operazione condotta dalle nostre Forze dell’Ordine”, dichiara il Sindaco Avv. Emanuela COLELLA, “la loro presenza costante e la straordinaria capacità di fare squadra rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra città. La copertura di zone nevralgiche del territorio comunale, da via Col di Lana a via Icaro fino ad arrivare alla zona di Valle Copella, dimostra l’efficacia del controllo capillare della città. Operazioni come questa confermano che il fenomeno delle sostanze stupefacenti è costantemente monitorato e efficacemente contrastato grazie all’ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine. L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere questa proficua sinergia operativa, affiancandola con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole, in un’azione coordinata che sta dando risultati concreti per la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri ragazzi.”

Fonte: Polizia Locale di Ciampino

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.