Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: UEFA Nations League 2024/25 – Lega A: Belgio – Italia

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:15 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 Flash

20:35 Nitto ATP Finals 2024

22:45 F.B.I. International S2E11 – Qualcuno che lei conosceva

23:30 La fisica dell’amore – Il meglio di…

00:35 Generazione Z

01:53 Meteo 2

01:55 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Maria Eleonora Teresa Galia

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6569

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:57 American Gangster

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Riassunto – Endless love

21:38 Endless Love – PrimaTv

23:30 Anticipazione – Endless love

23:34 X-Style

00:14 Tg5

Italia 1

20:06 Navy N.C.I.S. – Unità Anticrimine

20:57 Navy N.C.I.S. – Unità anticrimine

21:45 Le Iene presentano: Inside

01:38 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Il contadino cerca moglie

23:40 Che tempo che fa – Il tavolo

01:25 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:13 Transformers

00:08 Robin Hood

Rai 4

20:32 Criminal Minds VIII ep.2

21:20 Fire Country S2E9

22:04 Fire Country S2E10

22:51 Warrior (Film)

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Arma letale 3

23:36 Interrogation – Colpo esplosivo

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E6

21:14 Muti prova Nabucco – E3

22:11 Muti prova Nabucco – E4

23:08 Gaspare Spontini, Celeste Amore

00:22 Rock Legends: Aretha Franklin

00:44 Damon Albarn, una storia Pop

Rai Movie

21:10 Doppia colpa

22:55 Il colonnello Von Ryan

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 La “parte” degli angeli

Rai Premium

20:20 Cuori – S1E8 – Dio non gioca a dadi

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 09/11/2024

01:50 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Guidato per uccidere

23:35 Pornorama – I favolosi anni ’90

00:45 OnlyFans XXX

Twentyseven

21:15 Assassinio sull’Orient Express

23:48 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Yuli – Danza e libertà

23:05 Guerra e Pace

23:30 Il sapore della libertà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 In Good Company

23:40 Il socio

02:30 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 Crazy & Rich

00:06 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il re del bisturi

Cine34

21:06 Una donna per amica

22:52 Femmina

00:43 Roba da ricchi

Focus

20:35 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà- PrimaTv

21:28 Hindenburg: Le verità nascoste

23:22 Freedom oltre il confine – Focus

01:53 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:43 Hamburg distretto 21

02:16 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:13 Due uomini e 1/2

21:15 Il culto di Chucky

23:10 Hunger Games – La ragazza di fuoco

DMAX

21:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie. Discorso sulle immagini sacre e profane di Gabriele Paleotti

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giulio Douhet il dominio dell’aria – 14/11/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Costantinopoli. L’assedio

22:05 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.6 – La terra sommersa di Doggerland

23:00 Cronache eroiche Odissea 1: il viaggio

23:30 Cronache di terra e di mare – Longobardi. Il tesoro dei barbari

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie. La Sagrada Familia di Antoni Gaudí

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

02:02 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio