Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Help

00:00 Porta a Porta

00:05 TG1 Sera

00:10 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:35 Nitto ATP Finals 2024

22:45 Sanremo Giovani 2024

23:55 Meteo 2

00:00 I Lunatici

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 Casa Italia

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Lucia Baldi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6567

21:20 Amore Criminale Storie di femminicidio

23:30 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:44 Tg5

Italia 1

20:18 Navy N.C.I.S. – Unità anticrimine

21:55 Die Hard – Un buon giorno per morire

23:55 Hard Kill

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Comedy Match

23:30 La Corrida

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:13 La mummia – Il ritorno

23:46 Vendetta: Una storia d’amore

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.24

21:22 Quelli che mi vogliono morto

23:05 Speciale Wonderland – Festival del Cinema Fantastico di Sitges

23:43 Presencias

01:33 Anica appuntamento al cinema

01:36 Criminal Minds VII ep.24

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Chisum

23:32 Il pistolero

Rai 5

20:01 Infinito. L’universo di Luigi Ghirri

21:15 La testimonianza

22:47 Pagliacci

23:07 Rock Legends: The Police

23:30 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

00:24 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

Rai Movie

21:10 Moonfall

23:20 La promessa dell’assassino

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Il mio amico Eric

Rai Premium

20:25 Cuori – S1E4 – Inutili bugie

21:20 La marcia nuziale

22:50 Il fiume della vita – Murray

00:35 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:30 Solo per me

01:35 Private collections

Twentyseven

21:19 Grace di Monaco

23:16 Alta società

01:17 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il ragazzo sul delfino

23:15 Retroscena

23:45 Turner

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 Serendipity – Quando l’amore è magia

23:26 The Royal Saga – PrimaTv

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:06 E fuori nevica!

22:52 E’ per il tuo bene

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:27 Santuari della natura – PrimaTv

22:24 Wild Patagonia

23:40 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini

00:52 Peru’, sacrifices in the kingdom of Chimor

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:25 I Pennac – Indagini in famiglia

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

23:38 Law & Order: Special Victims Unit

01:18 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 Big Bang Theory

23:42 One Piece

00:48 My Hero Academia

DMAX

21:20 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Iconologie. Il pavimento della Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Galassia Lefebvre

21:10 Nel secolo breve – 1944, l’estate di Parigi – 11/06/2024

22:40 Storie contemporanee – La comunità ebraica di Pitigliano

23:10 Cari amici vicini e lontani pt6

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Iconologie. Sibille e Profeti nella Volta della Sistina di Michelangelo Buonarroti

00:50 Passato e Presente – La Galassia Lefebvre

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio