I Carabinieri della Stazione di Segni, lo scorso pomeriggio, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 43enne del luogo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali aggravate, nei confronti dei genitori.

Segni, maltratta i genitori e la sorella: arrestato 43enne. Intervengono i Carabinieri

I genitori hanno denunciato che il figlio, già da qualche anno, metteva in atto sistematici atteggiamenti offensivi, violenti e minacciosi nei confronti dei genitori e talvolta anche della sorella, consistiti nel rivolgere frasi ingiuriose e nell’aggredirli fisicamente procurando loro lesioni, con prognosi fino a 25 giorni.

Tali comportamenti, assunti con sempre maggiore frequenza, talvolta sfociati anche in atteggiamenti intimidatori con conseguente danneggiamento di arredi e suppellettili dell’abitazione, erano dovuti a risentimenti, maturati dal 43enne nei confronti dei genitori, per un asserito trattamento disparitario rispetto alla sorella.

Nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo episodio, i genitori esasperati dal comportamento del figlio hanno richiesto aiuto al numero di emergenza 112. I Carabinieri hanno raccolto la denuncia informando tempestivamente la Procura della Repubblica di Velletri. Dopo pochi giorni, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, ha emesso l’ordinanza che dispone la misura cautelare personale in carcere nei confronti del 43enne.

Il presente comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio