I Carabinieri della Stazione di Segni, nell’ambito di un servizio finalizzato a tutelare le vittime di violenza di genere, hanno arrestato un 50enne gravemente indiziato di violazione del divieto di avvicinamento.

Segni, vìola il divieto di avvicinamento: arrestato 50enne. Ecco cosa è successo

Nonostante fosse sottoposto, dal mese di marzo scorso, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente, per maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato notato al bar in compagnia della vittima.

Per il 50enne è scattato l’arresto in flagranza di reato mentre la posizione della donna è al vaglio della Procura della Repubblica di Velletri. I militari hanno accertato che la 46enne ha lasciato intenzionalmente, presso la propria abitazione, il dispositivo elettronico in grado di rilevare la presenza dell’indagato, per evitare che venisse generata la segnalazione di allarme al 112.

La scorsa mattina, il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.