Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

01:10 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 9-1-1 S6E9 – Bandiera rossa

22:10 9-1-1 Lone Star S4E9 – Animale morto

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:48 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 diXieblob – Blob

20:15 La Confessione

21:45 The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa

23:30 TG3 Mondo

23:55 TG3 Agenda del Mondo

00:00 Meteo 3

00:05 Minghella, il mostro di Genova – Un Giorno in Pretura

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 …Piu’ forte, ragazzi!

23:34 A rischio della vita

01:40 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Tu si que vales

00:55 Tg5 Speciale

01:44 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 L’era glaciale – In rotta di collisione

23:11 Transformers: L’ultimo cavaliere

02:08 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:40 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:40 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Accordi & Disaccordi

01:30 Mankind – La storia di tutti noi

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:12 Giustizia a tutti i costi

23:05 Red Sparrow

01:38 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:34 Fire Country S2E8

21:22 Anna (2019)

23:24 I fiumi di porpora – La serie S4E4 La scena

01:03 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Flight

23:57 Scuola di cult

00:12 Red Dragon

Rai 5

20:04 Mendelssohn: Concerto per pianoforte e orchestra N1

20:47 Personaggi in cerca d’attore – S3E4

21:14 Ditegli sempre di sì (1962)

22:51 Apprendisti Stregoni Il giorno di Eduardo

23:54 Aus Italien – S1E10 Cardini e Portera

Rai Movie

21:10 Ritorno al crimine

22:55 Il potere dei soldi

00:50 Un bacio appassionato

Rai Premium

21:20 Don Matteo – S14E4 – La luce del mondo

23:05 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E1

00:05 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E2

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Malombra

23:20 OnlyFans XXX

00:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

01:15 Sex School

02:00 Io e il mio Toy Boy

Twentyseven

20:14 A-Team

21:14 42

23:36 The Mask – Da zero a mito

01:20 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 Bob un maggiordomo tutto fare

22:50 Risvegli

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Non ditelo alla sposa

La5

21:10 Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist

22:59 Prigioniera del passato

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

00:20 La clinica del pus

Cine34

21:15 La moglie in vacanza… l’amante in città

23:06 La dottoressa del distretto militare

00:58 Atti impuri all’italiana

Focus

20:17 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini – PrimaTv

21:27 Ramses: Storia di un grande re – PrimaTv

22:18 Oltre Cleopatra – Le regine sconosciute dell’antico Egitto

23:32 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:00 Alexandra

00:55 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:05 The mentalist

21:02 Maigret ha paura

23:10 Harry Wild – La signora del delitto

00:52 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:14 The Goldbergs

21:15 Lo squalo 2

23:37 La Llorona: Le lacrime del male

01:31 Lupin e le profezie di Nostradamus

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:20 Kingpin

22:55 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Michela Ponzani

20:30 Passato e presente – Grande Guerra: il Re e il generale Diaz

21:10 Disamistade

22:45 Pino Daniele – Il tempo resterà

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:55 Passato e presente – Grande Guerra: il Re e il generale Diaz

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

02:04 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio