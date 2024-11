Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E8 – Senza cuore

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S3E9 – Versa il tè

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S2E3 – Identità rubata

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Calabria

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6565

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:55 Caccia alla spia – The Enemy Within

01:48 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:33 Riassunto – endless love

21:36 Endless Love – PrimaTv

23:23 Anticipazione – Endless Love

23:27 Tg5

00:13 Terapia di coppia per amanti

Italia 1

20:02 Navy n.c.i.s – unità anticrimine

21:40 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri – PrimaTv

00:17 Il settimo figlio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

01:05 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:12 Red Sparrow

23:53 Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Rai 4

20:36 Criminal Minds VII ep.22

21:23 Warrior (Film)

23:40 Finché morte non ci separi

01:16 Anica appuntamento al cinema

01:19 Wonderland pt.6

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:15 Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan

23:49 Gunny

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E2

21:14 L’Histoire de Manon (Teatro alla Scala, 2024)

23:16 Rock Legends: Neil Young

23:40 Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

00:51 The Motels Live

01:36 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il colonnello Von Ryan

23:15 L’uomo senza volto

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Vivi e lascia vivere – S1E12 – L’addio

21:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E1

22:20 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E2

23:15 Don Matteo – S14E3 – Giustizia sarà fatta

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 Solo per me

23:25 Private collections

01:20 Le età di Lulù

Twentyseven

21:15 The Mask – Da zero a mito

23:07 Flashdance

00:50 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 Una parola per un sogno

23:05 Effetto Notte – TV2000

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Un fidanzato venuto dal futuro

23:10 Kate & Leopold

01:35 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:36 Miss FBI: Infiltrata speciale

23:42 Uomini e donne

01:11 X-Style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:06 Belli di papà

22:58 Bianco rosso e Verdone

01:14 La poliziotta a New York

Focus

20:37 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:27 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini – PrimaTv

22:23 Peru’, sacrifices in the kingdom of Chimor

23:37 Roma – Il destino dell’Impero

01:33 Drive Up

01:59 Tg5 start

02:02 E-Planet

Giallo

21:10 Cherif

23:25 Capitaine Marleau

01:25 L’Ispettore Barnaby

03:15 The Murder Shift

TOP Crime

20:08 The mentalist

21:02 Chicago P.D.

23:36 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 La Llorona: Le lacrime del male

23:10 Il figlio di Chucky

00:49 Dragon Ball Super: Broly

DMAX

21:20 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Airport Security: Spagna

01:25 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La caduta del muro e i paesi dell’Est – 08/11/2024

21:10 Le Ragazze – Puntata del 02/10/2020

23:10 Un giorno in piu’ del fascismo La Resistenza delle Aquile Randagie

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio