Altra ondata di controlli straordinari del territorio in tutta l’area della Stazione ferroviaria di Roma Termini.

I controlli straordinari in zona Roma Termini: ecco quanto emerso

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma e del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado tra via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe, , in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di sette persone denunciate alla Procura della Repubblica e due sanzionate in via amministrativa.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno denunciato un egiziano di 22 anni, senza fissa dimora, che percorreva a piedi piazza dei Cinquecento attirando l’attenzione dei militari poiché si aggirava con atteggiamento sospetto. Sottoposto a controllo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm, che è stato sequestrato.

Poco dopo, gli stessi Carabinieri hanno denunciato, un bulgaro di 59 anni e una donna di origini bosniache di 22 anni, per l’inosservanza del divieto di accesso ai locali pubblici emesso nei loro confronti dal Questore di Roma, mentre altre due sono state denunciate, per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Invece, due cittadini sono stati denunciati dai militari, per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato in via amministrativa 2 persone, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una multa di 100 euro.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 130 persone, eseguito verifiche su 60 veicoli, effettuato 14 posti di controllo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.