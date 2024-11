Roma, online il bando a sostegno delle piccole sale teatrali

E’ on line, sul sito istituzionale di Roma Capitale, il bando a sostegno delle piccole sale teatrali private predisposto dal Dipartimento Attività Culturali. Il bando è rivolto ai gestori di teatri sotto i 100 posti, associazioni o piccoli imprenditori, i cui locali non siano di proprietà di Roma Capitale, per la stagione 2024/2025 e comunque fino al 30 giugno 2025.

I dettagli sul bando

Articolato in due sezioni, “Spettacolo dal vivo” (teatro, danza, performance) e “Formazione” (laboratori, workshop, studi preparatori), il bando ha lo scopo di ampliare le possibilità di fruizione e funzione dei piccoli teatri, anche in considerazione del loro ruolo nel tessuto sociale e culturale della città.

Potrà essere presentata una sola proposta e ciascun soggetto (singolo imprenditore o realtà associativa) potrà partecipare esclusivamente a una sola delle sezioni per cui verranno composte le graduatorie. L’importo del contributo complessivo stanziato è 600mila euro: 180mila per la Sezione 1 e 420mila per la Sezione 2, ripartiti tra i progetti individuati grazie al bando. Ogni progetto potrà ottenere un contributo fino a un massimo di 30mila euro, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

“I piccoli teatri sono spesso decentrati. Nonostante ciò, riescono a offrire, pur con qualche difficoltà, un’offerta culturale importante rafforzando l’identità dei luoghi, facendo formazione, dando la possibilità a ragazze e ragazzi di entrare nel mondo del teatro. La finalità del progetto sta in questo: offrire opportunità ai giovani talenti artistici e ad operatrici ed operatori teatrali, far emergere nuovi talenti, promuovere una collaborazione tra generazioni anche diverse nell’ambito della formazione e favorire la ricerca, l’innovazione delle forme espressive e – infine – incoraggiare una costante dialettica tra gli artisti e i pubblici del teatro. Pensiamo che riconnettere le generazioni, il centro con le periferie, la drammaturgia classica e contemporanea, sia la chiave giusta per creare comunità aperte, inclusive e solidali”, così l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.

Le domande dovranno pervenire a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 22.11.2024 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: eventi.cultura@pec.comune.roma.it specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso Pubblico – Sale private teatrali con capienza inferiore a 100 posti con sede a Roma – Stagione 2024/2025”.

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso/teatri-100-posti-2024-2025.page

Foto di repertorio