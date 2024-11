Lo scorso 5 novembre avevamo riportato la nota congiunta dei Sindaci della zona che, di comune accordo, avevano scritto a Trenitalia in merito all’eventuale soppressione dei treni regionali veloci 12700 e 4836. In pochi giorni arriva il chiarimento di Trenitalia: la temporanea assenza dei treni dai canali di vendita è dovuta ad una fase di migrazione dei dati nei sistemi.

Riportiamo, per dovere di cronaca e di rettifica, la nota congiunta dei primi cittadini in merito alla questione.

La nota congiunta

I Sindaci dei Comuni di Colonna, Colleferro, Valmontone, Labico, Zagarolo, Palestrina, San Cesareo, Ciampino e Artena esprimono soddisfazione per la conferma ufficiale ricevuta da Trenitalia riguardo alla continuazione delle corse mattutine dei treni regionali veloci n. 12700 e n. 4836 nell’orario ferroviario 2025.

Questa risposta arriva dopo la sollecitazione formale inviata dai Sindaci che avevano rappresentato le preoccupazioni dei cittadini circa la soppressione di queste corse, fondamentali per il collegamento con Roma.

Trenitalia ha chiarito che la temporanea assenza dei suddetti treni dai canali di vendita è dovuta ad una fase di migrazione dei dati nei sistemi, garantendo comunque il regolare svolgimento del servizio.

Si resta in attesa, dunque, che questa conferma venga diffusa tempestivamente anche sui canali ufficiali di Trenitalia, al fine di evitare confusione tra gli utenti e garantire la massima trasparenza.

Anche in merito alla richiesta di potenziamento del servizio ferroviario in previsione dell’aumento di traffico legato al Giubileo 2025 Trenitalia risponde positivamente. Sono in corso tavoli tecnici per la pianificazione dell’offerta in funzione dei flussi giubilari, tavoli ai quali i Sindaci auspicano di poter essere invitati a partecipare attivamente, con l’obiettivo di garantire una gestione adeguata della mobilità e il rafforzamento delle infrastrutture a servizio delle comunità locali

I Sindaci ringraziano Trenitalia per la disponibilità al dialogo e per aver prontamente risposto alle preoccupazioni sollevate.

Foto di repertorio