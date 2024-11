I Sindaci di Colonna, Colleferro, Labico, Valmontone, Zagarolo, Palestrina, Ciampino e San Cesareo firmano una lettera congiunta da destinare Trenitalia in merito all’imminente soppressione di due corse mattutine.

Riportiamo il post pubblicato sulla pagina social del Comune di Labico.

Treni soppressi: la lettera congiunta dei Sindaci della zona

A seguito della decisione di Trenitalia di sopprimere, a partire da dicembre, due corse mattutine fondamentali per il collegamento con Roma Capitale – i treni regionali veloci n. 12700 e n. 4836 – i Sindaci dei Comuni di Colonna, Colleferro, Valmontone, Labico, Zagarolo, Palestrina, San Cesareo e Ciampino hanno inviato questa mattina una richiesta congiunta a Trenitalia, alla Regione Lazio e al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, chiedendo il ripristino delle corse soppresse.

Questi collegamenti sono essenziali per molti cittadini che ogni mattina si recano a Roma per motivi di lavoro e studio. La loro cancellazione rappresenterebbe un serio disagio per la comunità e per le centinaia di pendolari che quotidianamente utilizzano tali servizi.

Nella lettera congiunta, i Sindaci hanno espresso profondo disappunto e sottolineato la necessità di rafforzare il trasporto regionale, soprattutto in vista del prossimo Giubileo della Chiesa Cattolica nel 2025, che porterà un alto numero di pellegrini e visitatori verso Roma e le aree circostanti. Limitare i collegamenti contrasterebbe con la necessità di migliorare l’accoglienza e la mobilità nei territori che circondano la Capitale, i quali da soli non possono assorbire l’incremento di traffico previsto.

I Sindaci firmatari restano a disposizione per un confronto costruttivo con le autorità competenti e confidano in un rapido riscontro positivo che possa portare alla revoca di questa decisione e al potenziamento del trasporto ferroviario regionale in vista del Giubileo 2025.

Foto di repertorio