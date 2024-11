I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 46enne romano gravemente indiziato di non aver prestato le dovute cure alla nonna, 90enne convivente.

Pomezia, abbandona la nonna 90enne in condizioni di estremo degrado: arrestato 46enne

I medici della clinica Sant’Anna di Pomezia hanno allertato i Carabinieri poiché avevano preso in carico l’anziana signora giunta in pronto soccorso in ambulanza in condizioni igienico sanitarie particolarmente gravi.

I militari si sono quindi recati presso l’abitazione della donna ed a seguito degli accertamenti del caso hanno appurato come la donna vivesse in condizioni di degrado estremo.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Velletri, il nipote della donna è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di abbandono di persona incapace ed è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva