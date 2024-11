Torvaianica, rapina e accoltella un rider: arrestato un 21enne

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali ai danni di un rider.

Ecco cosa è successo

Nella tarda serata del 3 novembre, a seguito di chiamata al 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia sono intervenuti in via Dora Baltea, in località Torvaianica del comune di Pomezia perché un uomo di 31 anni un rider, di una nota società di consegne alimenti a domicilio, era stato accoltellato e rapinato. Ai Carabinieri il rider ha denunciato che giunto per la consegna di un ordine era stato derubato del borsello, contenente denaro contante e documenti personali e ferito con un’arma da taglio.

L’immediato intervento dei Carabinieri di Pomezia e le successive indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizia di colpevolezza nei confronti del 21enne che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e in attesa della convalida da parte del Tribunale di Velletri è stato tradotto presso il carcere veliterno.

La vittima è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale Sant’Anna, medicato per le ferite riportate agli arti superiori e inferiori e poi dimesso con 30 giorni di prognosi.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Il commento del Sindacato

“L’accoltellamento di un giovane rider vicino a Torvaianica è un episodio indicibile e inaccettabile. Ci stringiamo intorno al lavoratore, augurandogli una pronta guarigione“.

È quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che: “Va fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità e la sicurezza, anche stradale, di una categoria di persone che lavora in diversi orari e condizioni meteo, per stipendi certo non alti. L’escalation di aggressività nei confronti dei lavoratori dei Trasporti e della Logistica è allarmante: si tratta di un problema che deve trovare risposte urgenti”.

Foto di repertorio