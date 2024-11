Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S14E4 – La luce del mondo

23:35 Porta a Porta – Puntata del 07/11/2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Pompei

23:10 La fisica dell’amore

00:50 Generazione Z

01:58 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Piemonte

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6564

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:58 Un’ estranea fra noi

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – endless love

21:37 Endless Love – PrimaTv

23:24 Anticipazione – Endless Love

23:26 X-Style

00:06 Tg5

Italia 1

20:21 NCIS – Unità Anticrimine

21:53 Le Iene presentano: Inside

01:43 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 Jannik, oltre il tennis (Capitolo 3)

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Il contadino cerca moglie

23:40 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:12 Sherlock Holmes – Gioco di ombre

23:40 Troy

02:32 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.21

21:20 Fire Country S2E7

22:03 Fire Country S2E8

22:39 The Stranger

00:54 Anica appuntamento al cinema

00:57 Criminal Minds VII ep.21

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Arma letale 2

23:31 Lo specialista

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E1

21:14 Muti Prova Nabucco pt 1

22:10 Muti Prova Nabucco pt 2

23:06 Rock Legends: Jethro Tull

23:30 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:26 Sting Live At Chambord

02:01 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La promessa dell’assassino

22:54 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Vivi e lascia vivere – S1E10 – La separazione

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 02/11/2024

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 The punisher

23:20 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:30 A letto con Daisy

01:30 I Am a Sex Worker – Escort per scelta

Twentyseven

21:17 Flashdance

23:06 Quasi amici

01:05 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Turner

23:50 Guerra e Pace

00:15 Il sapore della libertà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Kate & Leopold

23:55 Saturno contro

La 5

20:11 Uomini e donne

21:34 Una ragazza e il suo sogno

23:30 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il re del bisturi

22:40 Incidenti di bellezza

Cine34

21:05 L’immortale

23:16 Sensi

01:01 Classe Z

Focus

20:35 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:25 Le bombe smarrite della guerra fredda

23:37 Freedom oltre il confine – Focus

Giallo

21:10 Vera

23:10 Van Der Valk

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:06 The mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:28 Hamburg distretto 21

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:14 Il figlio di Chucky

23:03 La maledizione di Chucky

DMAX

21:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il corpo come simbolo. Eroi o tiranni – 15/05/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Tutankhamon: il segreto del tesoro

22:05 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.5 – La scomparsa dei Maya

23:00 Cronache eroiche. Iliade seconda parte: Ettore e Achille pt.2

23:30 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

