Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un padre

23:30 Speciale Porta a Porta Corsa alla Casa Bianca: Harris o Trump?

23:55 TG1 Sera

00:00 Speciale Porta a Porta Corsa alla Casa Bianca: Harris o Trump?

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Se mi lasci non vale

00:30 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:35 Viaggio in Italia – Trentino-Alto Adige

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6562

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio

23:10 Sopravvissute

00:00 Presidenziali USA – Speciale Tg3 Elezioni Americane

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 La talpa

00:21 Tg5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Hercules – La leggenda ha inizio

23:17 L’ultimo dei Templari

01:04 Segreti nel ghiaccio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Comedy Match

23:45 Il contadino cerca moglie

01:30 Web of Lies – Quando Internet uccide

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:10 Next

22:57 Battleship

01:15 Pressing 20 in rete 2024/2025

01:43 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.19

21:22 Lost & Found – La casa degli oggetti

23:14 Wonderland – Puntata del 05/11/2024

23:45 Millennium – Quello che non uccide

01:47 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 I 4 figli di Katie Elder

23:45 Rullo di tamburi

01:50 Gli ultimi giorni nel deserto

Rai 5

20:20 Under Italy: I sotterranei di Osimo – S2E5

21:14 Il complotto contro l’America – S1E3 Terza parte

23:19 La stanza più fredda

23:44 Rock Legends: James Brown

00:06 Rock Legends: Stevie Wonder

00:29 They All Came Out To Montreux – Parte 3

01:19 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Immortals

23:00 88 minuti

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 My Name Is Joe

Rai Premium

20:25 Vivi e lascia vivere – S1E6 – Il dubbio

21:20 Hotel Portofino – S1E5 – Il dipinto rubato

22:20 Hotel Portofino – S1E6 – Epiloghi

23:15 Il fiume della vita – Danubio

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:30 Out of Love – Relazioni pericolose

01:20 La notte degli amanti

Twentyseven

21:13 Mr.Bean: L’ultima catastrofe

22:57 Masterminds – I geni della truffa

00:33 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Arabesque

23:05 Retroscena

23:40 Goethe!

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:35 Un’ottima annata – A good year

23:49 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:07 Compromessi sposi

22:47 No Problem

00:47 Attila flagello di Dio

Focus

20:32 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:25 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

22:18 Il mondo visto dal cielo

23:30 Missione Perù: Alla ricerca del gigante perduto

00:36 Secrets Of The Jurassic Dinosaurs

01:36 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:30 I Pennac – Indagini in famiglia

01:40 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:05 The mentalist

21:02 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

22:48 Law & Order: Special Victims Unit

00:22 C.S.I. – Scena del crimine

01:57 Cold Case – Delitti irrisolti

Italia 2

20:25 Due uomini e 1/2

21:24 Big Bang Theory

23:44 One Piece

00:44 My Hero Academia

DMAX

21:20 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Battaglia di Trafalgar

21:10 Cortina nella Grande Guerra – Su tutte le vette è guerra

22:05 ’14-’18 Storie della Grande Guerra – Quel che resta della guerra. I recuperanti

22:35 Storie contemporanee – Le donne nella Prima Guerra Mondiale

23:05 Cari amici vicini e lontani pt.5

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio