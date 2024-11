Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E5

22:40 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E6

23:40 Storie di sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in Incognito – Alberto Zampino

23:30 90°… del Lunedì

00:39 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Umbria

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:31 Tg5

Italia 1

20:22 NCIS – Unità Anticrimine

21:55 Assassin Club – PrimaTv

00:14 Sport Mediaset Monday Night

00:51 E-Planet

01:17 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 Fahrenheit 11/9

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Little Big Italy

01:20 Storie criminali

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:11 Battleship

23:50 The Protege’

Rai 4

20:31 Criminal Minds VII ep.18

21:19 Kill Switch

22:56 Speciale Wonderland – Nella tana del dra

23:49 Resident Evil: Welcome to Raccoon City

01:38 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 I predatori dell’Arca perduta

23:28 Scuola di cult

23:43 Il colore viola

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Palermo – S2E4

21:15 Il padre d’Italia

22:50 Sciarada – Il circolo delle parole L’Altro ‘900. Alba de Céspedes

23:48 Rock Legends: Janis Joplin

00:12 Rock Legends: Stevie Wonder

00:35 Elvis Presley ’56 Special

01:34 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Giù la testa

00:00 I professionisti

02:05 Terra e Libertà

Rai Premium

20:25 Vivi e lascia vivere – S1E4 – La fiducia

21:20 Natale al Plaza

22:50 Hotel Portofino – S1E3 – Inviti

23:50 Hotel Portofino – S1E4 – Riscoperte

00:40 Casi d’amore – S1E11 – Questa è la legge

01:35 Casi d’amore – S1E12 – Il redivivo

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 Il diritto di uccidere

23:20 Sex School

00:40 Mia nonna la escort

01:30 Io e il mio Toy Boy

Twentyseven

21:15 Masterminds – I geni della truffa

22:56 Shrek

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il libro di Daniele

22:45 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

23:10 Americana Anatomia di una Nazione

23:25 American Crime Story

La 5

20:11 Uomini e donne

21:36 La scelta – The Choice

23:41 Uomini e donne

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:35 ER: storie incredibili

Cine34

21:07 Chiedimi se sono felice

22:59 Vi racconto

23:07 Roba da ricchi

Focus

20:37 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:28 Shackleton – La piu’ grande delle avventure – PrimaTv

23:21 Andrea Doria – Il muro del silenzio

00:17 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare

01:13 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:05 The mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:48 Law & Order: Special Victims Unit

00:23 Poirot

02:14 Cold Case – Delitti irrisolti

Italia 2

20:30 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

22:30 My Hero Academia – PrimaTv

23:30 Big Bang Theory

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Domenica con Telegiornale 4 novembre 1966

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Alberto Manzi il Maestro degli Italiani – 04/11/2024

21:10 Cronache eroiche Iliade 2: Ettore e Achille

21:40 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 3 La restaurazione

22:30 Cronache di terra e di mare – Fenici e greci. Gli antichi negli oceani

23:00 Cortina nella Grande Guerra – Montagne amate, montagne armate

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Alberto Manzi il Maestro degli Italiani – 04/11/2024

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

02:07 Tgcom24 Breaking News

