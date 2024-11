Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° novembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° novembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° novembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E7 – Mille storie

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S3E8 – Fino alla fine

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S2E2 – Senza uscita

23:35 Tango

01:07 Meteo 2

01:10 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Sardegna

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6560

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:56 Caccia alla spia – The Enemy Within

01:44 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:35 Storia di una famiglia perbene – seconda stagione – PrimaTv

23:41 Tg5

Italia 1

20:03 NCIS – Unità Anticrimine

21:40 Piccoli brividi

23:41 Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween – PrimaTv

01:20 I Simpson – PrimaTv

01:45 I Simpson

02:05 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:35 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

20:45 GialappaShow

21:35 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:12 The Doorman

23:04 Sherlock Holmes

01:19 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.17

21:20 Resident Evil: Welcome to Raccoon City

23:08 Lucca Comics daily pt.3

23:24 Talk to me

01:00 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 Ispettore Callaghan: il caso scorpio è tuo!

23:21 Sully

01:17 Who’s that girl?

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

21:15 Dialogues des Carmélites

00:01 David Gilmour Live at Pompei

01:00 Rock Legends: Eagles

Rai Movie

21:10 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

23:00 Nome in codice: Broken Arrow

Rai Premium

20:25 Vivi e lascia vivere – S1E2 – L’incontro

21:20 Sempre al tuo fianco – S1E11 – Una strana atmosfera

22:10 Sempre al tuo fianco – S1E12 – La resa dei conti

23:00 Don Matteo – S14E2 – Il ladro di ricordi

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Out of Love – Relazioni pericolose

23:20 La notte degli amanti

Twentyseven

21:06 La Famiglia Addams 2

22:48 7 spose per 7 fratelli

00:41 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 La vita nascosta – Hidden Life

23:55 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Chocolat

23:40 Come l’acqua per il cioccolato

01:40 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:11 Endless Love

21:10 Miss Detective

23:08 The Rebound – Ricomincio dall’amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:07 Bianco rosso e Verdone

23:21 Innamorato pazzo

01:22 La soldatessa alle grandi manovre

Focus

20:35 Stranezze di questo mondo – PrimaTv

21:26 Missione Perù: Alla ricerca del gigante perduto – PrimaTv

22:26 Secrets of the jurassic dinosaurs – PrimaTv

23:35 Missione Peru’: Alla ricerca del gigante perduto – PrimaTv

00:46 Verso l’aldila’ – riti, misteri e credenze degli antichi

01:34 Drive up

Giallo

21:10 Cherif

23:20 I misteri di Murdoch

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:07 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:50 Law & Order: Special Victims Unit

00:31 Poirot e la strage degli innocenti

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:14 Annabelle 3

23:23 Halloween Ends

DMAX

21:20 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Airport Security: Spagna

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Chiara d’Assisi la riscoperta di una Santa

21:10 Le Ragazze Puntata 1

23:10 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 20 – Scrittori in guerra. Protagonisti, testimoni, vittime

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

