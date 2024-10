Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi 0

21:30 Il diritto di contare

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stucky – S1E1 – Il sole di Tabriz

22:35 The Bad Guy – S1E1 – Il magistrato buono

23:30 Speciale 90° Minuto

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Abruzzo

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6558

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:58 Il volto dell’assassino

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Striscia la notizia

21:34 Io canto generation

00:37 Pressing-

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:55 Terminator – Destino oscuro

00:24 Pacific Rim

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 La7 Doc

00:35 Tg La7

00:45 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Comedy Match

23:40 Il contadino cerca moglie

01:25 Storie criminali

20 — Venti

20:22 Big Bang Theory

21:12 The Town

23:35 La mummia

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.15

21:18 I fiumi di porpora – La serie IV – L’ult

23:18 Lucca Comics daily pt.1

23:33 Cut! Zombi contro zombi

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 Shutter Island

23:56 Unbroken

Rai 5

20:16 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

21:14 Art Night Puntata 16 – Lucio Fontana

22:15 Visioni – 150 Einaudi

22:47 Sean Connery vs. James Bond

23:42 Rock Legends: Janis Joplin

00:05 Aznavour By Charles

01:18 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Nome in codice: Broken Arrow

23:00 Movie Mag

23:25 Unico testimone

Rai Premium

20:25 La fuggitiva – S1E6

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 26/10/2024

01:55 Candice Renoir S9E5 – Il tuo bene è il mio male

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 A testa alta

23:05 La felicità nel peccato

Twentyseven

21:06 Tower Heist: Colpo ad alto livello

22:58 Un poliziotto alle elementari

00:54 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Suffragette

22:45 Io sono David

00:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 The Resident

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:35 Ricomincio da me

23:34 The Royal Saga – PrimaTv

01:25 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Una festa esagerata

22:55 Volesse il cielo

00:44 Amore a prima vista

Focus

20:37 Stranezze di questo mondo – PrimaTv

21:28 Extreme animals – PrimaTv

22:18 I campioni del regno animale

23:21 Ramses: Storia di un grande re

00:18 Queens of Ancient Egypt

Giallo

21:10 I Pennac – Indagini in famiglia

23:20 Vera

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:06 The Mentalist

21:02 Hamburg distretto 21

22:56 Law & Order: Special Victims Unit

00:36 Law & Order: I due volti della giustizia

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Halloween kills

23:22 Big Bang Theory

01:35 Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda

DMAX

21:20 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Einaudi, l’economista liberale – 21/03/2024

21:10 Cari amici vicini e lontani pt.5

22:25 Mostruosamente Villaggio

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

