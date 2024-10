Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Sempre al tuo fianco – S1E11 – Una strana atmosfera

22:30 Sempre al tuo fianco – S1E12 – La resa dei conti

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1 – Il dono

00:45 Cinematografo – Speciale Festa del Cinema di Roma 19^ edizione

01:45 Il caffè

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E7 – La maledizione

21:50 9-1-1 Lone Star S4E7 – Mammina cara

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Delitto al Lido di Venezia – Detectives

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:24 E’ sempre cartabianca di domenica

00:58 Rhythm Section

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Peperissima sprint domenica

21:28 La rosa della vendetta – Riassunto

21:30 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:20 La rosa della vendetta – anticipazione

23:22 Pressing-

01:35 Tg5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le Iene

01:06 Chucky – PrimaTv

02:01 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 In Viaggio con Barbero

23:15 Il ferroviere

01:20 Tg La7

TV8

21:00 F1 Paddock Live Pre Gara

22:30 F1

00:30 F1 Paddock Live Post Gara

01:00 Ladre per caso

NOVE

20:30 Che tempo che fa

22:30 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:11 The Bourne Legacy

23:40 Fire Down Below – L’inferno sepolto

01:39 Batwoman

Rai 4

20:32 Castle V ep.9

21:19 Black Box – La scatola nera

23:31 Man in the dark

01:03 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Pearl Harbor

00:38 Scuola di cult

00:51 Valentino: L’ultimo imperatore

Rai 5

20:46 Rai News Giorno

20:49 Movie Mag – Puntata del 23/10/2024

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E1

23:02 Il complotto contro l’America S1E1

Rai Movie

21:10 L’uomo senza volto

23:10 Speciale Festa del Cinema di Roma 2024

23:35 Mai Stati Uniti

01:10 La crociata

Rai Premium

20:25 Donna Detective – S2E16 – Il chiosco di gelati

21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 25/10/2024

23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E31

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E32

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Highlander – L’ultimo immortale

23:50 Nymphomaniac – Volume 2

02:25 La cultura del sesso

Twentyseven

20:10 A-Team

21:05 40 anni vergine

23:14 Un incontro per la vita

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Avalon

23:40 Mia sorella Evelina

LA7d

20:10 Desperate Housewives

23:30 Mistresses

02:00 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

21:10 Un desiderio per Natale

22:46 Temptation Island

Real Time

20:40 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Il Paradiso all’improvviso

22:54 Il pesce innamorato

00:48 Il mio West

Focus

20:31 Ramses: Storia di un grande re – PrimaTv

21:26 Freedom oltre il confine – Focus

23:56 Extreme Animals

00:52 I campioni del regno animale

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Shetland

TOP Crime

20:09 The Mentalist

21:02 Poirot

23:13 Maigret in Finlandia

Italia 2

20:13 Superstore

21:10 Big Bang Theory

23:18 Critters Attack! – Il ritorno degli extraroditori

01:05 Lupin III vs Detective Conan – Il film

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:25 Airport Security: Spagna

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giovanni Morandi

20:30 Passato e Presente – Giovanni Giolitti, lo statista

21:10 Divisione Folgore

22:35 Donne di Campania Luciana Viviani

23:30 Luciano Rispoli Un gentleman in tv

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

02:03 Tgcom24 Breaking News

