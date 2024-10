Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in famiglia – Il caso Vannini

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

01:25 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 BlobWar

20:15 La Confessione

21:45 Sotto le stelle di Parigi

23:15 TG3 Mondo

Rete 4

21:30 Non c’è due senza quattro

23:51 Ransom – Il riscatto

Canale 5

21:35 Tu si que vales

Italia 1

21:21 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri

23:16 Transformers 3

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:25 Uozzap Collezione

23:55 Why Me

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:40 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

00:25 F1

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Accordi & Disaccordi

01:30 Airport Security: Europa

20 — Venti

21:12 Fire Down Below – L’inferno sepolto

23:18 Braven – Il coraggioso

Rai 4

20:32 Fire Country S2E4 Too Many Unknowns

21:19 Intemperie

23:06 I fiumi di porpora – La serie S4E2 – Anima obscura

Iris

21:13 Red Dragon

23:48 Onora il padre e la madre

Rai 5

20:27 Rai 5 Classic – Puntata 1

20:48 Giardini fantastici e dove trovarli S4E4 – Il giardino del dolce oziare

21:15 Manon Manon Manon – Manon Lescaut – Puccini

00:02 Aus Italien – S1E8 Salvatore Sciarrino

Rai Movie

21:10 Tramite amicizia

22:50 Suburra

01:05 Mother’s day

Rai Premium

21:20 Don Matteo – S14E2 – Il ladro di ricordi

23:15 Sempre al tuo fianco – S1E9 – Ferite aperte

00:15 Sempre al tuo fianco – S1E10 – Verità tossiche

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 La felicità nel peccato

22:55 C’era una volta il porno

Twentyseven

21:07 Un incontro per la vita

23:19 La famiglia Addams

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:50 XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

21:10 L’incredibile vita di Timothy Green

23:00 Un uomo per tutte le stagioni

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Ugly Betty

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Un’eredita’ pesante

23:08 Inganno mortale

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

00:20 La clinica del pus

Cine34

21:13 La soldatessa alle grandi manovre

23:06 La poliziotta della squadra del buon costume

Focus

20:27 Ramses: Storia di un grande re – PrimaTv

21:20 Queens of Ancient Egypt

22:35 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

00:36 Il mistero Dyatlov – Un caso ancora aperto

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 I misteri di Murdoch

01:05 A Crime to Remember

TOP Crime

20:02 Maigret in Finlandia

22:00 Harry Wild – La signora del delitto

00:04 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Critters Attack! – Il ritorno degli extraroditori

23:13 The Nun: La vocazione del male

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:20 Kingpin

22:55 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Valentina Mira

20:30 Passato e presente – Garibaldi e i Mille

21:10 L’onorevole Angelina

22:40 La marcia su Roma, cronache del 1922

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio