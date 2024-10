Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e a prevenire i furti nelle abitazioni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno denunciato 5 persone alla Procura della Repubblica di Velletri e segnalato alla Prefettura di Roma 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

Ecco cosa emerge dai controlli

In mattinata, in collaborazione con personale di ACEA, i Carabinieri di Valmontone e Labico hanno scoperto che 4 persone si erano allacciate abusivamente alla rete idrica per alimentare i loro appartamenti in un condominio di Valmontone. Per loro, un 53enne e un 62enne di Valmontone, un 66enne originario di Anagni e un 52enne originario di Agrigento, è scattata la denuncia per furto aggravato.

Nella notte, i militari della Stazione di Gorga hanno denunciato un 37enne di Montelanico che, controllato in Piazza Matteotti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 cm, sottoposto a sequestro.

A finire nel mirino dei Carabinieri di Carpineto Romano e Montelanico sono stati tre giovani che, trovati in possesso di una modica quantità di hashish, sono stati segnalati alla Prefettura di Roma.

Il bilancio dell’attività straordinaria di prevenzione ha consentito di identificare 69 persone, eseguire verifiche su 53 veicoli, di sequestrare un veicolo e ritirare una patente di guida. Elevate 5 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 1.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.