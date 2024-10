Colleferro – Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi del lavoro: multe per 20.000 euro.

Colleferro, controlli sul lavoro: 46enne denunciato per caporalato. Ecco cosa emerge

È il bilancio dell’operazione, effettuata nel weekend, dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione dei colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, che hanno dispiegato 27 pattuglie e oltre 50 uomini e donne nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio, anche nei luoghi della movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato al contrasto di situazioni di illegalità.

Sabato pomeriggio, i Carabinieri hanno ispezionato due attività, in una di queste il titolare, un 46enne egiziano, è stato denunciato per sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, nei confronti di due connazionali. Nello specifico, l’uomo è gravemente indiziato di aver reiterato la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali/territoriali e comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, in violazione della normativa che disciplina l’orario di lavoro ed in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Inoltre, nel corso della verifica i Carabinieri hanno accertato la presenza di un lavoratore irregolare (a nero) e che il 46enne egiziano aveva omesso di fornire adeguata formazione ai lavoratori e di garantire le condizioni minime di sicurezza sui luoghi di lavoro, per tale ragione nei suoi confronti sono state comminate sanzioni penali ed amministrative per complessivi 5.000 euro con conseguente sospensione dell’attività.

Nella tarda mattinata di sabato, i Carabinieri di Colleferro unitamente a quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma hanno ispezionato ulteriori attività e nei confronti di due esercenti, una 48enne della provincia di Frosinone e un 40enne originario del Bangladesh, sono state comminate sanzioni pari a 3.000 euro. Nel primo caso per carenze igienico-sanitarie e nel secondo caso per l’omessa attuazione del piano di autocontrollo aziendale Haccp.

Nella serata di sabato e domenica sera a finire nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro e della Stazione di Gavignano sono stati 13 automobilisti indisciplinati (guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, mancanza di revisione, guida senza targa anteriore) nei loro confronti sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per oltre 11.000 euro. Nei confronti di uno di loro i militari hanno proceduto penalmente poiché il conducente, un 30enne colleferrino, è stato sorpreso alla guida, nonostante gli fosse stata ritirata la patente.

In quest’ultimo caso è scattato anche il fermo amministrativo del veicolo di proprietà della madre, per tre mesi, successivamente affidato a persona idonea.

I Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno sottoposto a perquisizione una giovane studentessa trovandola in possesso di uno spinello artigianale, per lei è scattato la segnalazione alla Prefettura di Roma.

Nel corso dei controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che hanno riguardato sia le principali vie di comunicazione che le strade del centro, particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dai più giovani per garantire un sano divertimento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.