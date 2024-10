Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S14E2 – Il ladro di ricordi

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’altra Italia

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:23 Dritto e Rovescio

Canale 5

21:36 Riassunto – endless love

21:39 Endless Love – PrimaTv

23:52 Anticipazione – endless love

Italia 1

21:10 NCIS – Unità Anticrimine

21:53 Le Iene presentano: Inside

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 GialappaShow – Anteprima

23:05 GialappaShow

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Il contadino cerca moglie

23:40 Che tempo che fa – Il tavolo

01:30 Web of Lies – Quando Internet uccide

20 — Venti

21:11 Doomsday

Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.11

21:20 Fire Country S2E3

22:05 Fire Country S2E4

22:52 Run

00:21 Criminal Minds VII ep.11

Iris

21:14 Lo specialista

23:29 Java Heat

Rai 5

20:34 Divini Devoti – E7

21:15 Manon Manon Manon – Manon Lescaut – Auber

00:16 Rock Legends: David Bowie

00:41 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

Rai Movie

21:10 88 minuti

23:05 Borsalino

01:15 Ricatto alla mala

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S9E5 – Il tuo bene è il mio male

22:15 Candice Renoir S9E6 – La bellezza non si vede che con gli occhi dell’anima

23:10 La mia favola di Natale

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Mercenary for Justice

23:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:10 Swingers – Scambisti

Twentyseven

21:08 Colazione da Tiffany

23:22 Due nel mirino

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Non conosci Papicha

22:30 Il sapore della libertà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Un giorno come tanti

23:40 Mine vaganti

01:40 Le regole del delitto perfetto

La 5

21:50 Bridget Jones’s Baby

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi

22:40 Vite al limite

Cine34

20:15 Il cinico, l’infame, il violento

22:21 Il cittadino si ribella

00:27 Il macellaio

01:44 Il Cartaio

Focus

20:28 Apocalypse: d-day – lo sbarco in normandia

22:41 Freedom oltre il confine – Focus

01:06 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 Vera

23:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:02 Law & Order: Special Victims Unit

23:39 Hamburg distretto 21

01:16 Cold Case – Delitti irrisolti

Italia 2

21:15 L’ alba dei morti viventi

23:18 Final Destination 5

DMAX

21:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Adelaide Ristori la diva dei due mondi

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Tiberio Gracco: rivoluzione a Roma – 14/05/2024

22:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.3 – Il mistero dei popoli del mare

23:10 Cronache dal Mito. Artemide: tra natura e cultura

23:40 Cronache dal mito. Ulisse e gli eroi del mare

00:10 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

