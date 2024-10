Labico, una casa per le donne e i minori in emergenza

Approvato in Giunta l’atto di indirizzo per destinare un immobile comunale all’accoglienza emergenziale e temporanea di donne e minori.

Due le modalità di accesso: relazione del Centro antiviolenza, relazione dell’Assistente sociale comunale.

Le dichiarazioni

“Labico è sempre stato impegnato sulle tematiche di genere, lo testimonia la delega conferita in merito già nel 2017 alla allora Consigliera Lorenzon, oggi Assessora con pari delega. In ogni occasione, ad ogni iniziativa, cosciente della drammatica situazione che molte donne attraversano a causa di uomini violenti, ho ribadito la ferma volontà di trovare un alloggio che potesse fungere da rifugio per donne e minori costretti ad abbandonare la propria abitazione per salvarsi la vita. I numeri dei femminicidi e della violenza assistita ci impongono di agire. Oggi abbiamo raggiunto questo importante obiettivo di cui sono profondamente orgoglioso, considerata anche la carenza di spazi, nel territorio, destinati a tale fine“, dichiara il Sindaco Danilo Giovannoli.

“Ringrazio la maggioranza ed il Sindaco per questo obiettivo raggiunto: specialmente il Sindaco ha creduto e crede fortemente nella necessità del provvedimento. Abbiamo insieme deciso di allargare la platea delle donne e dei minori anche alle situazioni di conclamata emergenza seguite dal servizio sociale. Siamo certe e certi di aver fatto un gesto importante per donne, bambini e bambine di Labico e del territorio. Un ringraziamento all’area III, Dott. Ssa Toppi, per il lavoro svolto. e a Socialmentedonna per la continua sensibilizzazione“, conclude L’Assessora con delega a Politiche sociali, giovanili, di genere e P. I., Giulia Lorenzon