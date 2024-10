Furto da 300 euro in un supermercato a Labico: arrestato 29enne

Labico – I Carabinieri della Stazione di Labico, insieme ai colleghi della Guardia di Finanza di Colleferro, hanno arrestato un 29enne, gravemente indiziato di furto aggravato di prodotti cosmetici e profumi all’interno di un supermercato di Labico.

La vicenda

Il 29enne, residente a Roma, è gravemente indiziato di aver trafugato profumi e cosmetici per un valore di circa 300 euro. Tale condotta non è sfuggita al personale dell’attività che, prima ha allertato il 112, poi notato il 29enne allontanarsi frettolosamente, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza in transito che lo ha fermato e consegnato ai Carabinieri sopraggiunti dopo qualche minuto.

I militari della Stazione di Labico hanno acquisito le telecamere di video sorveglianza dell’attività, che hanno immortalato la condotta del 29enne, poi raccolto la denuncia del titolare del supermercato, al quale hanno restituito l’intera refurtiva, ed infine hanno tratto in arresto per furto aggravato il 29enne, già noto per analoghi fatti.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri che ha rinviato ad altra data il giudizio per la richiesta dei termini a difesa richiesti dal suo legale.

È importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, l’indagato deve considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Foto di repertorio