Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 ottobre 2o24: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Sulle ali della speranza

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato

23:00 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:10 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:23 Fuori dal coro

Canale 5

21:35 Io canto generation

Italia 1

21:09 NCIS – Unità Anticrimine

21:56 Gemini Man

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 La7 Doc

00:40 Tg La7

00:50 Otto e mezzo

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Ex – Amici come prima!

23:55 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

21:14 First Kill

23:15 Bastardi senza gloria

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.10

21:20 I fiumi di porpora – La serie S4E2 – Anima obscura

23:13 Shut In

Iris

21:14 The Life of David Gale

23:53 Full Metal Jacket

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E6

21:15 Art Night Puntata 14 – L’arte anarchica

22:18 Visioni – Il Trentino del FAI

22:47 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

23:48 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

01:26 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La ragazza del punk innamorato

22:55 Movie Mag

23:25 A spasso con Daisy

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 19/10/2024

02:05 Candice Renoir S9E4 – Chi semina vento raccoglie tempesta

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Venom: La furia di Carnage

Twentyseven

21:10 Due nel mirino

23:18 Casper

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Pride – La forza del riscatto

22:50 Nelle tue mani

00:15 La compieta preghiera della sera

00:40 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 The Resident

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

21:49 Temptation Island

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

Cine34

21:06 E’ per il tuo bene

23:02 Amore a prima vista

Focus

20:26 Extreme Animals – PrimaTv

21:16 I campioni del regno animale

22:29 Ramses: Storia di un grande re

23:26 Ramses: storia di un grande re

00:20 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 I Pennac – Indagini in famiglia

23:20 Vera

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Hamburg distretto 21

22:00 Law & Order: Special Victims Unit

23:43 Law & Order: I due volti della giustizia

Italia 2

21:15 Final Destination 5

23:10 Big Bang Theory

DMAX

21:20 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Pirandello il Teatro dell’Esistenza

21:10 Cari amici vicini e lontani (pt4)

22:25 Il Regno d’Oro, i Normanni in Sicilia

23:55 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1874 La nascita dell’impressionismo

00:55 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

