Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S6E13 – Anello di fuoco

22:10 F.B.I. International S3E13 – Nome in codice: Tuxhorn

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:43 Meteo 2

00:45 TG2 Mizar

01:10 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob Marcello

20:35 Riserva Indiana

21:05 La Confessione

22:35 Finché sono al mondo

23:30 TG3 Mondo

23:55 TG3 Agenda del Mondo

00:00 Meteo 3

00:05 Appuntamento al cinema

00:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

21:30 Pari e dispari

Canale 5

21:20 Tu si que vales

Italia 1

21:22 L’era glaciale 2 – Il disgelo

23:14 Transformers – La vendetta del Caduto

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Uozzap Collezione

00:00 Tg La7

00:10 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:55 F1 Paddock Live Post Sprint

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:05 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

01:30 F1

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Accordi & Disaccordi

01:45 Mankind – La storia di tutti noi

20 — Venti

21:11 Delitti inquietanti

23:04 Il monaco

Rai 4

20:34 Fire Country II ep.2

21:20 Nick – Off Duty

23:32 I fiumi di porpora – La serie IV – Koven

Iris

21:12 Witness – Il testimone

23:38 La prossima vittima

Rai 5

20:12 Rai 5 Classic Puntata 46

20:46 Giardini fantastici e dove trovarli S4E2 – Lotusland

21:14 Eduardo mio

23:16 Aus Italien – S1E7 Luca Francesconi

00:17 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

Rai Movie

21:10 Mai Stati Uniti

22:45 Brooklyn’s Finest

01:00 Spiral – L’eredità di Saw

Rai Premium

21:20 Don Matteo – S14E1 – La samaritana

23:15 Sempre al tuo fianco – S1E7 – Le ombre del passato

00:15 Sempre al tuo fianco – S1E8 – Un gioco da ragazzi

01:15 La Squadra – S4E14

Cielo

20:15 Six Kings Slam

22:25 Joker – Wild Card

00:15 Swingers – Scambisti

Twentyseven

21:08 Race: Il colore della vittoria

23:43 Tutti pazzi per l’oro

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Diario di una tata

22:40 La tenda rossa

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Ugly Betty

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: La scrittrice scomparsa e l’amore

23:04 Il volto dell’assassino

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

23:55 La clinica del pus

Cine34

21:14 La soldatessa alla visita militare

23:07 La poliziotta fa carriera

Focus

20:28 Ramses: Storia di un grande re – PrimaTv

21:19 Ramses: storia di un grande re – PrimaTv

22:32 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

00:33 La guerra bianca – Uomini soldati eroi

Giallo

21:05 Capitaine Marleau

23:00 I misteri di Murdoch

01:05 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Maigret e il condannato a morte

22:08 Harry Wild – La signora del delitto

00:11 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Critters III

23:06 Annabelle 2: Creation

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:20 Kingpin

22:55 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Mauro Canali

20:30 Passato e Presente – Paolo VI e Atenagora, inizio di un dialogo – 22/02/2022

21:10 Notti Magiche

23:10 Cecchi Gori – Una famiglia italiana

00:45 Rai News Notte

00:50 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

