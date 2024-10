Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E5 – Il piano

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S3E6 – Operazione Coniglio Rosso

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S1E21 – Lo scambio

23:35 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6550

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Backstage da Il Ritorno di Cagliostro

Rete 4

21:23 Quarto grado

Canale 5

21:38 Storia di una famiglia perbene – seconda stagione – PrimaTv

23:52 Tg5

Italia 1

21:41 San Andreas

00:03 Snakes on a Plane

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express

00:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:50 MotoGP

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

21:12 Il monaco

23:15 Greenland

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.7

21:20 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:23 On the Edge

01:06 Anica appuntamento al cinema

01:09 Wonderland pt.3

Iris

21:14 Sully

23:08 Scuola di cult

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E3

21:14 Alexander Ekman: Hammer

22:39 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

23:02 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

00:43 Rock Legends: Joni Mitchell

Rai Movie

21:10 Borsalino

23:20 Replicas

01:05 Bel Ami – Storia di un seduttore

Rai Premium

21:20 Sempre al tuo fianco – S1E7 – Le ombre del passato

22:20 Sempre al tuo fianco – S1E8 – Un gioco da ragazzi

23:20 A muso duro – Campioni di vita

01:20 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bliss – Attimi di piacere

23:00 Grand Jeté – Sensuale danza dei corpi

01:00 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

20:07 Tutti pazzi per l’oro

22:18 Maverick

00:44 Miami Vice – The prodigal son

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Nelle tue mani

22:45 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Caccia al ladro

23:25 The Iron Lady

01:30 ArtBox

La 5

21:48 L’amore è un trucco

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:06 Il bisbetico domato

23:20 Il burbero

Focus

20:26 La valle delle balene – PrimaTv

21:25 Impronte dall’era glaciale

22:47 Verso l’aldilà – Riti, misteri e credenze degli antichi

00:33 La terra dopo l’uomo

01:17 Drive Up

01:43 Tg5 start

01:46 E-Planet

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Astrid et Raphaelle

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Chicago P.D.

21:52 Law & Order: Special Victims Unit

23:37 Hamburg distretto 21

Italia 2

21:15 Annabelle 2: Creation

23:29 Abandoned

DMAX

20:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:20 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Airport Security: Spagna

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie quotidiane. La Cappella della Sacra Sindone di Guarino Guarini

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Bombe su Milano

21:10 Donne di Campania Maria Teresa De Filippis

22:00 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 18 – Come finisce sul fronte occidentale

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Magellano. Viaggio intorno al mondo – 31/10/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eventi Iconologie quotidiane. De Chirico e la classicità

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio