Colleferro, al via la bonifica della discarica di Colle Fagiolara

Colleferro – Inaugurata la bonifica della discarica di Colle Fagiolara: i dettagli dal Comune.

È stata inaugurata questa mattina la tanto attesa bonifica della discarica di Colle Fagiolara, un progetto di rilevanza cruciale per l’ambiente e il futuro di Colleferro.

Il Sindaco Pierluigi Sanna e il Vicesindaco Giulio Calamita hanno descritto nei dettagli l’intervento. Il sito potenzierà i suoi presidi ambientali trasformando dei problemi ambientali in risorsa.

Dal biogas prodotto in discarica si ricaverà energia elettrica, la cui vendita costituirà una parte dei fondi destinati alla gestione post operativa del sito. È intenzione dell’Amministrazione utilizzare il calore prodotto per costruire una serra e produrre piante per tutti i Comuni serviti da Minerva. La copertura con i teli del sito ridurrà la produzione di percolato trattato nel relativo impianto recentemente rimesso a pieno regime. Quest’ultimo produce acqua pulita per uso irriguo, salvaguardando una risorsa preziosa.

Alla cerimonia erano presenti: il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, il Vicesindaco di Colleferro Giulio Calamita, gli assessori Gabrielli e Guadagno, il presidente del consiglio comunale Girolami, i consiglieri Fagnani, Zeppa e Patrizi; il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, gli assessori regionali Fabrizio Ghera e Pasquale Ciacciarelli, il direttore regionale ambiente Vito Consoli, i consiglieri regionali Flavio Cera, Marika Rotondi, Daniele Leodori, Emanuela Droghei e Micol Grasselli, il consigliere di città metropolitana di Roma Nicola Marini; l’on. Giorgio Salvitti, i Sindaci del territorio Alfieri, Giovannoli e Moffa, l’assessore Prosperi del Comune di Carpineto, l’ex presidente di Lazio Ambiente dott. Daniele Fortini, l’amministratore unico di Minerva Alessio Ciacci, il direttore generale di Minerva Massimiliano Massimi e il direttore dei lavori Pierluigi Pietrangeli.

L’operazione non solo mira al ripristino ambientale, ma intende anche prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, sottolineando l’impegno della città verso un futuro più sostenibile e sicuro.

Fonte: Comune di Colleferro su Facebook

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Colleferro